Інтерфакс-Україна
Події
14:44 30.12.2025

МЗС: РФ вигадала "атаку на резиденцію Путіна" для зриву мирних переговорів

1 хв читати
МЗС: РФ вигадала "атаку на резиденцію Путіна" для зриву мирних переговорів

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву міністра речника Кремля Дмитрія Пескова про те, що "позиція РФ на переговорах щодо припинення війни в Україні буде жорсткішою" після нібито "атаки на резиденцію Путина", зазначивши, що Росія домагалася "саме такого ефекту".

"Саме з цієї причини росіяни вигадали фейкову інформацію про атаку на резиденцію. Їм потрібно було лише створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для того, щоб Росія відхилила мирні зусилля, які нещодавно прискорилися завдяки активній роботі України та Сполучених Штатів", - написав він у коментарі у соцмережі Х.

