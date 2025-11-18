Інтерфакс-Україна
11:30 18.11.2025

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити удар РФ по Дніпру, внаслідок якого постраждало приміщення "Суспільного"

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити удар РФ по Дніпру, внаслідок якого постраждало приміщення "Суспільного"

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав міжнародну спільноту засудити російський удар по Дніпру, внаслідок якого постраждало приміщення українського суспільного мовника "Суспільне".

"Приміщення українського суспільного мовника "Суспільне" у Дніпрі зазнало серйозних пошкоджень внаслідок російського удару минулого вечора. На щастя, журналістів усередині не було. Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити цей удар, а також продовження війни Росії проти журналістики", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, будівля редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджена внаслідок масованого обстрілу ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, на момент атаки працівників у редакції не було.

