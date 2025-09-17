Інтерфакс-Україна
14:39 17.09.2025

У МЗС підтвердили інформацію про схвалення США першої партії зброї для України за програмою PURL

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив та інформацію про схвалення США першої партії зброї для України в рамках нового механізму НАТО під назвою PURL ("Перелік пріоритетних потреб України").

"Ми бачили повідомлення в медіа станом на зараз, що виділені перші поставки за програмою PURL. Чекаємо звісно на офіційну інформацію, але ми вітаємо це рішення. Воно підтверджує, що механізм PURL працює. Це важливий механізм", - сказав він на брифінгу в Києві у середу.

За словами Тихого, вчора він отримав підтвердження від посольства України в США стосовно цієї інформації. "Тобто дійсно ми маємо інформацію не тільки з медіа, а можемо підтвердити", - сказав він.

Речник наголосив, що оборонні потреби України високі під час війни. У МЗС розраховують, що партнери продовжать наповнювати PURL додатковими внесками, і президент України Володимир Зеленський тримає це питання на особистому контролі.

"Це дуже хороша, взаємовигідна взаємодія і для нас, і європейських партнерів, і Сполучених Штатів", - наголосив Тихий.

Водночас у МЗС не стали коментувати інформацію про можливі часові рамки надходження зазначеної допомоги., зазначивши, що для України "надзвичайно важливо, щоб вони надходили якомога швидше".

"Що швидше, то краще. Те, що стосується конкретних термінів або підтвердження надходження цих пакетів, то, мабуть, варто запитати наших військових, які стежать за цим процесом", - додав речник.

Раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що Адміністрація Білого дому у вівторок, 16 вересня, схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння, оплачену союзниками в рамках ініціативи PURL. Як розповіли співробітники агентства, заступник міністра оборони з питань політики США Елбрідж Колбі затвердив дві поставки на $500 млн в рамках нового механізму під назвою PURL.

До цього президент України Володимир Зеленський повідомив, що за програмою PURL надійшло вже понад $2 млрд.

