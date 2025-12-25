Інтерфакс-Україна
Події
11:44 25.12.2025

Буданов відвідав бойові позиції спецпризначенців ГУР на запорізькому напрямку

1 хв читати
Буданов відвідав бойові позиції спецпризначенців ГУР на запорізькому напрямку

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов в межах роботи в секторі запорізького фронту прибув на передові позиції до бійців "Спецпідрозділу Тимура", повідомляється в телеграм-каналі ГУР у четвер.

"Перебуваючи у місці виконання бойових завдань, Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку. Керівник спецслужби перевірив, в яких умовах працюють бійці "на землі", відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #запорізький #спецпризначенці #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 23.12.2025
Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

17:20 22.12.2025
Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

13:18 29.11.2025
Зеленський провів нараду з Будановим

Зеленський провів нараду з Будановим

19:00 17.11.2025
Буданов про справу "Мідас": антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему

Буданов про справу "Мідас": антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему

14:00 14.11.2025
Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

15:07 13.06.2025
На Запорізькому напрямку МіГ-29 знищив російський пункт управління БпЛА і склад боєприпасів

На Запорізькому напрямку МіГ-29 знищив російський пункт управління БпЛА і склад боєприпасів

12:24 28.03.2025
На запорізьких напрямках значно зросла кількість штурмових дій ворога

На запорізьких напрямках значно зросла кількість штурмових дій ворога

10:48 27.03.2025
Втечі Комарницького за кордон сприяли співробітники поліції та колишні спецслужбовці – ЗМІ

Втечі Комарницького за кордон сприяли співробітники поліції та колишні спецслужбовці – ЗМІ

22:01 05.10.2024
Армія РФ має намір узяти під вогневий контроль логістичні шляхи в Запорізькій області

Армія РФ має намір узяти під вогневий контроль логістичні шляхи в Запорізькій області

09:35 01.05.2024
СБУ здійснює обшуки в митрополита Запорізького Луки - джерело

СБУ здійснює обшуки в митрополита Запорізького Луки - джерело

ВАЖЛИВЕ

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

В Ізмаїльському районі відкрили нову ділянку дороги Т1607, що веде до "полуничної столиці" Одещини

Нацбанк випустив монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха

Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

Дрони СБУ уразили нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі - джерело

У справі про шахрайські кол-центри повідомлено про нові підозри, зокрема щодо вимагання 1,2 млн грн із застосуванням насильства

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки БпЛА у Чернігові

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА