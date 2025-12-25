Буданов відвідав бойові позиції спецпризначенців ГУР на запорізькому напрямку

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов в межах роботи в секторі запорізького фронту прибув на передові позиції до бійців "Спецпідрозділу Тимура", повідомляється в телеграм-каналі ГУР у четвер.

"Перебуваючи у місці виконання бойових завдань, Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку. Керівник спецслужби перевірив, в яких умовах працюють бійці "на землі", відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість", - йдеться в повідомленні.