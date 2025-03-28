На запорізьких напрямках значно зросла кількість штурмових дій ворога

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Російські війська хочуть якнайдалі просунутись у Запорізькій області, з початку весни кількість штурмових дій значно збільшилась, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Військово-політичне керівництво РФ ніколи не приховувало, що наш південь, зокрема Запорізька область, входить у сферу їхніх геополітичних інтересів. Тому можна сказати, що перед тим, як почнуться якісь переговорні процеси щодо перемир'я, щодо встановлення різних режимів, припинення вогню, росіяни хочуть отримати якнайбільше такої фори, якнайдалі просунутись у Запорізькій області, якщо матимуть змогу, навіть вийти на адміністративні кордони області. Це є одна з причин того, що ситуація на півдні України, і зокрема на запорізьких напрямках, починає дещо загострюватись", - зазначив Волошин в ефірі телемарафону.

За словами речника, Росія накопичила на цих напрямках певну кількість сил і засобів, але не для проведення "великих, стратегічних наступів", а для проведення штурмових дій малими групами піхоти.

"Тактика застосування цих малих груп приносить певний результат Росії на інших напрямках, тому вони… і намагатимуться застосувати цю тактику повзучого наступу, штурмів малими групами піхоти і на запорізьких напрямках. Мова йде про Оріхівський і Гуляйпільський напрямки", - наголосив Волошин.

Він додав, що з початку весни кількість таких штурмових дій тут значно збільшилась.