Інтерфакс-Україна
Події
17:16 25.07.2025

DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

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Російські окупаційні війська протягом останніх тижнів просунутися та змогли закріпитися у Кам'янському (Запорізька обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState у телеграмі у п'ятницю.

Як зазначається, ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ. Поблизу останнього у четвер, 24 липня, вбито щонайменше шість окупантів.

"Саме ж Кам'янське кацап намагається дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Сили Оборони намагаються перешкодити цьому, наносячи більшість уражень фпв-дронами та скидами", - додали експерти.

Зазначається, що ситуація потроху погіршилася, оскільки сили ворога виявилися значно більші за українські. Росіяни продовжать штурмові дії далі на північ з метою вийти по рубежу річки Кінська.

Теги: #штурмові_дії #deepstate #рф

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