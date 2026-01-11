РФ намагалася штурмувати північ Покровська – десантники

Російські окупанти намагалися здійснити штурм півночі Покровська, але сили української оборони зупинили приховане просування ворога, повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ).

"У північній частині Покровська противник здійснив спробу штурму позицій підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ШР ДШВ", - сказано у телеграмі.

Як повідомляється, під час атаки понад 20 ворожих піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для прихованого висування та пересування. Але десантники своєчасно виявили та дали жорстку відсіч ворогу.

"Завдяки злагодженим діям наші десантники завдали вогневого ураження по противнику. Після цього штурмова група противника втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях", - сказано в повідомленні.

У результаті дорозвідки десантники ліквідували противника, додали в 7 корпусі.