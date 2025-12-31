Інтерфакс-Україна
Події
16:35 31.12.2025

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Російські окупанти не змогли взяти міста Покровськ та Мирноград Донецької області до нового року, але ситуація в Мирнограді стає подібною на ситуацію в Покровську, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"В контексті Покровська змін за останній час небагато - противник продовжує затягувати свої сили в місто, намагається закріпитися в північний частині і періодично фіксується в районі Рівного, Світлого, Красного Лиману, влаштовуючи засідки… Тривають також часті операції зачистки, щоб не давати противнику накопичуватися та зберігати бодай мінімальні можливості для шляхів постачання та проведення ротацій, але обстановку це кардинально не змінює", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState в середу.

Зазначається, що логістика залишається вкрай важкою, окупанти приділяють особливу увагу її порушенню.

"В Мирнограді відсутня смуга оборони, лише є райони, де наші війська чинять відносно організований спротив. В певній мірі, Мирноград стає схожим на Покровськ. Його ворог починає також поглинати з південної частини, беручи під контроль місцевість і вже дійшов до центральної частини. Одночасно з цим відбуваються фіксації по всьому місту, де вогневий контакт з ворогом може відбутися в будь-якій точці. Це й стало причиною переведення Мирнограду повністю в сіру зону", - йдеться в повідомленні.

Однак бійці тримають оборону і стараються не давати противнику остаточно захопити місто. Проблемним залишається утримання перешийку, через який відбувається комунікація з угрупуванням у Мирнограді. У DeepState висловили сподівання, що командування зможе вирішити це питання, "якщо розраховує на утримування міста".

"Завдання взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалено. Якби не брехня та інші внутрішні проблеми, міста перебували б в кращому становищі, однак вже як є. В наступному році противник націлений дотиснути ці два населені пункти, направляючи додаткові ресурси, тож наступний місяць буде надскладним", - резюмується в повідомленні.

