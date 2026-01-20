Інтерфакс-Україна
Події
20:13 20.01.2026

Brave1 спільно з Palantir запускають платформу Dataroom для тестування та тренування військового ШІ

В Україні запускають захищене середовище Brave1 Dataroom, що використовуватиме дані з поля бою для тестування та тренування нових моделей штучного інтелекту для військового застосування, йдеться у пресрелізі кластера Brave1.

Зазначається, що сама ініціатива початково буде орієнтуватися на розробку автономних технологій, що виявлятимуть та перехоплюватимуть ворожі БпЛА.

У релізі додали, що Dataroom буде впроваджено державним defense tech кластером Brave1 спільно з Міноборони, Збройними Силами України, Науково-дослідним інститутом воєнної розвідки та американською технологічною компанією Palantir.

"Вдячні Palantir за технологічне партнерство у запуску Brave1 Dataroom, що сприятиме розробці нових геймченджерів на базі AI. Початково фокус буде на автономній детекції та перехопленні повітряних загроз — напрямі, що має критично важливе значення для України", - зауважив у релізі міністр оборони Михайло Федоров.

Доступ до Brave1 Dataroom українські оборонні розробники зможуть отримати після комплаєнс-процедури, йдеться у релізі.

Крім того, ця ініціатива у майбутньому передаватиме протестовані на полі бою алгоритми союзникам України, додали у повідомленні.

"В майбутньому це дозволить Україні ділитися з союзниками по всьому світу унікальним досвідом та спроможностями, здобутими у цій війні", — наголосив у релізі виконавчий віцепрезидент Palantir у Сполученому Королівстві та Європі Луїс Мослі.

 

