19:12 06.01.2026

У Brave1 Market додали дашборди для виробників із даними про бойову ефективність їхніх виробів

Українські виробники відтепер мають можливість бачити ефективність своїх виробів в особистому кабінеті через розроблені дашборди у маркетплейс Brave1 Market, повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Інтегрували реальні бойові дані в маркетплейс Brave1 Market. Усі виробники, які працюють за програмою "Армія дронів.Бонус", тепер бачитимуть детальну статистику про свої продукти", – написав Федоров у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, виробники матимуть доступ до кількості уражень і зароблених балів за допомогою конкретного дрона, місце в рейтингу серед аналогів певного типу продукту та рейтинг підрозділів, які найбільше використовують вироби.

Крім того, у дашборді буде інформація про типи цілей (особовий склад, техніка тощо), дистанція від лінії фронту, на якій відбувається ураження та частка ринку у межах конкретного продукту.

"Це супер антикорупційний проєкт. Я радий, що тепер виробники отримають інформацію у форматі таких дашбордів про свій продукт і точно будуть його покращувати", – зауважив у відео-поясненні Федоров.

Наприкінці грудня перший віцепрем'єр повідомляв, що у 2025 році підрозділи замовили через маркетплейс Brave1 Market дрони та РЕБ на понад 10 млрд грн.

Маркетплейс прямої дії Brave1 Маркет – це онлайн-платформа, що об'єднує українських військових та розробників для інтеграції інноваційних defense tech рішень до Сил безпеки та оборони. Підрозділи зможуть напряму зв’язатися з виробниками і придбати дрони, роботи різних типів, модулі на базі ШІ, пристрої РЕБ та РЕР, а також інші комплектуючі.

 

 

