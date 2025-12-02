Brave1 та BRDO за EUR3,3 млн від ЄС запускають програму грантів на високошвидкісні перехоплювачі та радари

Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 спільно з Європейським Союзом оголосили про старт програми EU4UA Defence Tech загальним обсягом EUR3,3 млн, у межах якої надаватимуться гранти до EUR150 тис. на створення високошвидкісних автономних перехоплювачів і сучасних радіолокаційних систем для посилення захисту неба.

"Сьогодні ми оголошуємо щось абсолютно нове – першу всеохоплюючу програму для оборонних інновацій, яка називається EU4UA, у співпраці з кластером Brave 1 на загальну суму EUR3,3 млн", – зазначила на презентації посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона уточнила, що проєкт EU4UA Defence Tech, що фінансується Європейським Союзом, реалізується BRDO у партнерстві з Brave1 з вересня 2025 року до лютого 2027 року.

"Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України", – додав перший віцепрем’єр – глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, грантову підтримку можуть отримати до 12 компаній. На перший конкурс, що вже стартував, можуть подати заявку компанії з рівнем готовності технології (TRL) 5-6 (альфа або бета-прототип). Дедлайн подачі - 14 січня 2026 року.

У межах програми передбачається ще два етапи у 2026 року: у березні – з можливістю виділення на проєкт до EUR75 тис. та у червні – до EUR33 тис. на проєкт.

Окрім грантів, EU4UA Defence Tech передбачає й інші інструменти розвитку defence tech: регуляторні зміни, запуск Brave1 Expo Room та хакатон, повідомив Федоров.

У конкурсній комісії будуть шість представників: від Генерального штабу, Міністерства оборони, Brave1, ЄC, Офісу ефективного регулювання BRDO та зовнішній незалежний експерт-спостерігач з антикорупційних питань.