Інтерфакс-Україна
Події
10:06 13.11.2025

ЗМІ: Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США — Зеленський

1 хв читати
ЗМІ: Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США — Зеленський
Фото: сайт Президента України

Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США, повідомив президент Володимир Зеленський, передає Bloomberg.

"Президент Зеленський повідомив, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США", - пише видання за підсумками інтерв’ю Зеленського Bloomberg Television у середу пізно ввечері в Києві.

"Американо-українське виробництво, спільне виробництво. Сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше", - цитує видання президента України.

Теги: #перехоплювачі #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 12.11.2025
Цукрові заводи України у сезоні-2025 виробили 880 тис. тонн продукції

Цукрові заводи України у сезоні-2025 виробили 880 тис. тонн продукції

17:06 07.11.2025
Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

16:50 07.11.2025
Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

00:08 04.11.2025
До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

11:25 03.11.2025
Виробництво вершкового масла в жовтні скоротилося - аналітики

Виробництво вершкового масла в жовтні скоротилося - аналітики

13:31 30.10.2025
Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

12:56 30.10.2025
Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

10:36 28.10.2025
У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський

У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський

20:33 27.10.2025
Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

19:04 27.10.2025
Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

ОСТАННЄ

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

МВС активізувало роботу сервісних центрів у прифронтових громадах

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Зеленський щодо заморожених активів РФ: Для росіян буде великою втратою, якщо ми зможемо отримати ці гроші

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА