ЗМІ: Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США — Зеленський

Фото: сайт Президента України

Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США, повідомив президент Володимир Зеленський, передає Bloomberg.

"Президент Зеленський повідомив, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США", - пише видання за підсумками інтерв’ю Зеленського Bloomberg Television у середу пізно ввечері в Києві.

"Американо-українське виробництво, спільне виробництво. Сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше", - цитує видання президента України.