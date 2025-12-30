Інтерфакс-Україна
Події
15:49 30.12.2025

Федоров про політичні амбіції: дуже небезпечно думати про щось, окрім своєї посади і роботи

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що його перебування в уряді затягнулося і він був би щасливий повернутися в приватний сектор.

"Я багато разів відповідав на запитання щодо якихось амбіцій: дуже небезпечно думати про щось, окрім своєї посади і своєї роботи, тому що якщо ти почнеш щось собі фантазувати і про щось думати, ти відволікаєшся від вирішення проблем сьогодні. Ти починаєш одразу робити щось популярне і не робити непопулярне", - сказав Федоров в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи політичні амбіції.

Він також зазначив, що був би дуже щасливим повернутися в приватний сектор.

"Моє перебування в Кабміні і так затягнулося. Я прийшов у 28 років в 2019 році і вже пішов сьомий рік, третій уряд, вже більше ста міністрів пройшло поруч. Тому вважаю, що потрібна певна змінність, але послідовність, щоб країна щоразу не переживала все з нуля", - додав Федоров.

Як повідомлялося, після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента президент Володимир Зеленський повідомляв, що, серед інших, розглядає на цю посаду і першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Федорова 29 серпня 2019 року призначено на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації. 21 березня 2023 року призначено на посаду віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації, а 17 липня 2025 року - першим віцепрем’єром - міністром цифрової трансформації.

