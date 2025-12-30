Інтерфакс-Україна
Події
14:49 30.12.2025

Мін’юст забезпечив передачу у власність держави майна забороненої КПУ, зокрема центрального офісу

Міністерство юстиції України забезпечило передачу у власність держави об’єктів нерухомого майна та двох земельних ділянок забороненої Комуністичної партії України (КПУ).

"У грудні 2025 року Міністерством юстиції України забезпечено передачу у власність держави 18 обʼєктів нерухомого майна та двох земельних ділянок, які належали забороненій Комуністичної партії України (КПУ). Серед переданих об’єктів – центральний офіс КПУ на вул. Борисоглібській, 7 у місті Києві", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як зазначається, Мін’юст здійснює відповідні заходи з передачі майна КПУ у власність держави з 2022 року. Загалом за цей період у власність держави передано 145 об’єктів нерухомого майна та сім земельних ділянок, що належали КПУ та її структурним утворенням.

"В окремих випадках Міністерство юстиції було змушене звертатися до суду з позовами про скасування фраудаторних правочинів. Зокрема, встановлено, що менш ніж за місяць після подання позову про заборону КПУ у 2014 році, по всій Україні партія та її осередки масово "подарували" близько 130 об’єктів нерухомості та земельних ділянок своїм однопартійцям або пов’язаним із ними юрособам", - зазначається у повідомленні.

У зв’язку з цим до КПУ та її структурних утворень подано 123 позови, у яких містяться вимоги визнати недійсними договори дарування 130 об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок та скасувати державну реєстрацію прав нових власників такого майна.

"Мета звернення з позовами до суду – забезпечення передачі нерухомого майна КПУ у власність держави", - зазначають у відомстві.

Станом на сьогодні понад 90 судових рішень цієї категорії, ухвалених на користь Мін’юсту, вже набрали законної сили. На їх підставі у власність держави передано 98 об’єктів нерухомого майна, зокрема будівлі, квартири, нежитлові та офісні приміщення, а також земельні ділянки.

Роботу здійснюють Департамент державної реєстрації й Департамент санкційної політики та представництва в судах Міністерства юстиції України.

Теги: #кпу #мінюст

