12:21 11.11.2025

Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.

"Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

"З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій", - наголошується у повідомленні.

 

Теги: #мінюст #галущенко #корупція

