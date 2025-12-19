Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн наголошує на важливості розкриття антикорупційних справ в Україні для збереження довіри інвесторів, коментуючи недавній корупційний скандал у сфері енергетики за участі високопосадовців.

"Я вважаю, що жодна країна не є повністю застрахованою від корупції. Важливо, щоб антикорупційні органи могли діяти незалежно, викриваючи такі справи та допомагаючи підтримувати або відновлювати довіру між громадянами та державою, а також довіру іноземних інвесторів. Той факт, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здатні розслідувати справи про корупцію на високому рівні, свідчить про те, що система боротьби з корупцією функціонує. І це позитивно", - сказав Бауманн в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Швейцарія вже кілька років підтримує належне управління та антикорупційні органи в Україні, зокрема, надає експертизу та підтримку в процесах найму ARMA.

"Ключовим моментом є розкриття справ, щоб зберегти довіру іноземних інвесторів", - наголосив Бауманн.