18:25 19.12.2025

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Дозвіл українським чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон суттєво на кількість українських біженців у Швейцарії не вплинув, зазначає посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

"Якщо подивитися на останні 24 місяці, або на останні два роки, то ця цифра (кількість біженців з України – ІФ-У) у Швейцарії була досить стабільною… Вона загалом коливалася від 67 000 до 70 000, і… цього року вона дещо зросла. За останній місяць ми побачили близько 1000 запитів на отримання статусу спеціального захисту від молодих українських чоловіків віком 18-22 років, у період з вересня по листопад… Кількість прибулих до Швейцарії не дуже велика; вона лише незначно сприяла загальному збільшенню кількості біженців у країні", - сказав Бауманн в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що 36% громадян України у Швейцарії наразі працевлаштовані.

"Цього року федеральний уряд поставив нову мету: 50% зайнятості для біженців, які перебувають у Швейцарії протягом трьох років. Досвід показує, що досягнення цієї мети займає більше часу, ніж передбачалося спочатку. Тому новий критерій зосереджений на тривалості перебування. Наразі загальний рівень зайнятості серед біженців становить близько 36%. Однак, якщо розглядати лише тих, хто перебуває у Швейцарії більше трьох років - по суті тих, хто прибув у 2022 році - цей показник вже досить близький до заявленої мети", - сказав посол.

Перераховуючи працевлаштування він насамперед вказав знання німецької або французької мови, на вивчення якої до необхідного зазвичай потрібно щонайменше два роки. "По-друге, у Швейцарії не вистачає дитячих садків для маленьких дітей. Це особливо важливо, оскільки найбільшу категорію біженців складають матері, які перебувають самі зі своїми дітьми. Без можливостей догляду за дітьми вони не можуть вийти на ринок праці. По-третє, визнання дипломів може бути перешкодою, іноді створюючи нереалістичні очікування", - сказав Бауманн.

Коментуючи обмеження статусу захисту для людей з семи західних областей України, він наголосив, що "нічого не змінюється для тих, хто вже перебуває у Швейцарії та прибув до листопада з цих регіонів - вони можуть залишатися, як і раніше", однак люди з цих областей, які подаватимуть заявку на отримання статусу спеціального захисту після 1 листопада 2025 року, вже його не отримуватимуть.

"Звичайно, як ми бачили під час нещодавнього руйнівного ракетного обстрілу Росією житлового будинку в Тернополі, жоден регіон в Україні не можна вважати повністю безпечним. Тим не менш, деякі регіони пропорційно менше постраждали, ніж інші", - зазначив посол.

Теги: #18_22 #швейцарія #українці #бауманн_фелікс

