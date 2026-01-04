Швейцарські власті ідентифікували 24 тіла із 40 загиблих у пожежі в барі в Кран-Монтані – ЗМІ

Влада, яка розслідує пожежу, що сталася в новорічну ніч у барі швейцарського курорту Кран-Монтана, ідентифікувала 24 з 40 загиблих, серед яких 11 неповнолітніх та шестеро іноземців, повідомила поліція в неділю, 4 січня, в той час як власників закладу допитують за звинуваченням у ненавмисному вбивстві через недбалість, пише французька Le Monde.

За інформацією видання, також від пожежі постраждали 119 осіб, частина з них отримала важкі опіки.

Швейцарія оголосила 9 січня національним днем жалоби, і всі церковні дзвони в країні мають пролунати о 14:00. Також заплановано хвилину мовчання.

Місцева поліція, яка вже ідентифікувала вісім швейцарських жертв, раніше оголосила, що ідентифікувала ще 10 громадян Швейцарії – чотирьох жінок і шістьох чоловіків віком від 14 до 31 року, а також двох 16-річних італійців, 39-річного француза, 16-річного громадянина Італії та Об'єднаних Арабських Еміратів, 18-річного румуна та 18-річного турка. Серед загиблих, ідентифікованих на сьогодні, є 11 неповнолітніх.

Оскільки Кран-Монтана є популярним місцем серед міжнародних туристів, серед постраждалих у пожежі є багато іноземців. Серед них 71 громадянин Швейцарії, 14 французів (у суботу французьке міністерство закордонних справ повідомило про 16 осіб), 11 італійців, чотири серби, один бельгієць, один боснійець, одна особа з Люксембургу, а також один поляк і один португалець.

Щодо ймовірної причини пожежі, влада вказала на запалені бенгальські вогники, прикріплені до пляшок шампанського, які запалили піну на стелі. Французька пара Жак і Джессіка Моретті були власниками і керували баром Le Constellation, який був переповнений молодими відвідувачами, коли близько 1:30 ночі в четвер у переповненому підвалі почалася пожежа.

Проти подружжя розпочато кримінальне розслідування. Їм пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві, ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень та ненавмисному підпалі. Розслідування буде зосереджено на тому, чи дотримувалися стандарти безпеки. Жак Моретті в п'ятницю наголосив швейцарській пресі, що в барі дотримувалися всіх норм безпеки, який, згідно з веб-сайтом Crans-Montana, міг вмістити 300 осіб плюс 40 на терасі.

Відеозапис, зроблений під час трагедії, показує, як молоді люди відчайдушно намагаються втекти з місця події, а деякі розбивають вікна, щоб вибратися назовні. На одному з відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як низька дерев'яна стеля, покрита звукоізоляційною піною, загоряється, а полум'я швидко поширюється, поки відвідувачі продовжують танцювати. Дивлячись на кадри події, експерти припустили, що "легкозаймиста" піна могла спричинити спалах – майже одночасне займання всього, що знаходиться в закритому приміщенні.

Як повідомлялось, в новорічну ніч через пожежу в барі, розташованому на території гірськолижного курорту Кран-Монтана (Crans-Montana) в швейцарському кантоні Валі, за даними місцевої поліції, загинуло близько 40 людей та 115 отримали поранення, повідомила телерадіомовна корпорація BBC.