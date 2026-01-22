Інтерфакс-Україна
Події
19:41 22.01.2026

Новообраний президент Швейцарії запевнив, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес" в Україні

Президент Швейцарії Гі Пармелін, що обіймає цю посаду з 1 січня 2026 р., повідомив про свої перші прямі перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та запевнив у тому, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес".

"Перші прямі переговори для мене з президентом України Володимиром Зеленським", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Важливий обмін думками щодо поточної ситуації в Україні, включаючи нещодавні російські атаки та суворі зимові умови. Швейцарія продовжує активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес", - наголосив президент Швейцарії.

Пармеліна (Швейцарська народна партія) обрали президентом у грудні 2025 року.

 

Теги: #швейцарія #президент

