Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Життя однієї людини забрав ворожий удар по населеному пункту у Запорізький області, ще семеро людей зазнали поранень, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Російські війська завдали ударів по одному із населених пунктів області. Внаслідок удару пошкоджено 24 приватних житлових будинки та надвірні споруди. Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі одного з приватних житлових будинків. Загинула одна людина, ще четверо отримали травми. Їм надається вся необхідна допомога. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Пізніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до сімох осіб, одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

"Під час обстеження місця події надзвичайники виявили людину під завалами, деблокували її та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Кількість постраждалих зросла до семи, травмованим надається необхідна медична допомога, інформація уточнюється", - уточнили у ДСНС.

Наразі рятувальники ліквідували всі осередки загоряння, на місці події працюють екстрені служби, триває обстеження території та пошкоджених об’єктів.