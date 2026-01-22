Інтерфакс-Україна
Події
20:13 22.01.2026

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

2 хв читати
Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявляє, що Європа повинна виробити плани стосовно різних сценаріїв розвитку подій у двосторонніх відносинах зі Сполученими Штатами Америки.

"І хоча, як я думаю, всі відчули полегшення від нещодавніх оголошень (від президента США Дональда Трампа), ми також побачили, що за цей рік ми готові до великої непередбачуваності. Тож нам все ще потрібно обговорити наші плани щодо різних сценаріїв, бо одного дня - одне, іншого дня - інше, знову все може змінитися. Тож словом цього року було непередбачуваність, і саме це ми переживаємо", - сказала вона, прибувши на позачергове засідання Європейської ради, яке пройде у четвер в Брюсселі.

Каллас констатувала, що трансатлантичні відносини "зазнали значного удару за останній тиждень". "Але я думаю, що за цей рік ми дізналися, що ці відносини вже не такі, як були. З європейського боку ми не хочемо відмовлятися від 80 років добрих відносин і готові працювати над цим", - наголосила Високий представник.

На переконання Каллас, зараз європейські лідери повинні зосередитися на тому, "де насправді лежать проблеми, а саме на війні в Україні, яка все ще триває". "Нам потрібно зосередитися на наших зусиллях, щоб реально зупинити цю війну", - наголосила Високий представник.

При цьому вона констатувала, що було багато дипломатичних зусиль для миру, але це було абсолютно однобоко, адже не було жодних поступок з російського боку. "Навпаки, вони посилили свої напади на цивільне населення, цивільну інфраструктуру в той час, коли в Україні дуже, дуже сувора зима. Тож всілякі розбіжності між союзниками, такими як Європа та Америка, лише вигідні нашим супротивникам, які дивляться осторонь і насолоджуються краєвидом", - вважає Каллас.

Теги: #сценарії #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 22.01.2026
Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

19:13 22.01.2026
Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

19:02 22.01.2026
ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

19:00 22.01.2026
ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

08:42 22.01.2026
Трамп у четвер у Давосі планує підписання документів про створення "Ради миру"

Трамп у четвер у Давосі планує підписання документів про створення "Ради миру"

06:51 22.01.2026
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру": Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль і владу

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру": Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль і владу

16:19 21.01.2026
Домбровскіс: вступ України до ЄС посилить безпеку та додасть потенціалу зростання

Домбровскіс: вступ України до ЄС посилить безпеку та додасть потенціалу зростання

20:44 19.01.2026
ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

08:14 19.01.2026
Фон дер Ляєн заявила про єдність європейських лідерів у захисті суверенітету Гренландії та Данії

Фон дер Ляєн заявила про єдність європейських лідерів у захисті суверенітету Гренландії та Данії

00:32 19.01.2026
ЄС розглядає можливість запровадження тарифів проти США на суму EUR93 млрд - ЗМІ

ЄС розглядає можливість запровадження тарифів проти США на суму EUR93 млрд - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Зеленський та Пармелін обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України

Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

Новообраний президент Швейцарії запевнив, що його країна продовжить "активно підтримувати зусилля з відновлення та мирний процес" в Україні

Одна людина загинула, ще семеро поранені через російський удар по Запоріжжю – ДСНС

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

ПРООН підготувала 40 фахівців із гуманітарного розмінування, вони працюватимуть на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА