Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявляє, що Європа повинна виробити плани стосовно різних сценаріїв розвитку подій у двосторонніх відносинах зі Сполученими Штатами Америки.

"І хоча, як я думаю, всі відчули полегшення від нещодавніх оголошень (від президента США Дональда Трампа), ми також побачили, що за цей рік ми готові до великої непередбачуваності. Тож нам все ще потрібно обговорити наші плани щодо різних сценаріїв, бо одного дня - одне, іншого дня - інше, знову все може змінитися. Тож словом цього року було непередбачуваність, і саме це ми переживаємо", - сказала вона, прибувши на позачергове засідання Європейської ради, яке пройде у четвер в Брюсселі.

Каллас констатувала, що трансатлантичні відносини "зазнали значного удару за останній тиждень". "Але я думаю, що за цей рік ми дізналися, що ці відносини вже не такі, як були. З європейського боку ми не хочемо відмовлятися від 80 років добрих відносин і готові працювати над цим", - наголосила Високий представник.

На переконання Каллас, зараз європейські лідери повинні зосередитися на тому, "де насправді лежать проблеми, а саме на війні в Україні, яка все ще триває". "Нам потрібно зосередитися на наших зусиллях, щоб реально зупинити цю війну", - наголосила Високий представник.

При цьому вона констатувала, що було багато дипломатичних зусиль для миру, але це було абсолютно однобоко, адже не було жодних поступок з російського боку. "Навпаки, вони посилили свої напади на цивільне населення, цивільну інфраструктуру в той час, коли в Україні дуже, дуже сувора зима. Тож всілякі розбіжності між союзниками, такими як Європа та Америка, лише вигідні нашим супротивникам, які дивляться осторонь і насолоджуються краєвидом", - вважає Каллас.