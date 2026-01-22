Інтерфакс-Україна
Події
18:16 22.01.2026

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

1 хв читати
У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Від української сторони на зустрічах в ОАЕ у п’ятницю та суботу приймуть участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Буде Умєров, Буданов, Кислиця, Арахамія, і я попросив, щоби Гнатов вилетів із Києва, обов’язково військові мають бути присутні", – сказав Зеленський під час спілкування з медіа у Давосі.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю та суботу команди України, Росії та США проведуть зустріч у Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Американська команда поїде сьогодні в Москву, вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом, і зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, що це буде завтра, і післязавтра. Це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах", – сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

 

Теги: #оае #делегація_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 21.01.2026
Заступники міністрів оборони України та ОАЕ обговорили розвиток партнерства в оборонній сфері

Заступники міністрів оборони України та ОАЕ обговорили розвиток партнерства в оборонній сфері

13:12 21.01.2026
Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

20:43 20.01.2026
Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

12:57 20.01.2026
Українська переговорна делегація вже перебуває у Давосі, провела перші зустрічі - джерело

Українська переговорна делегація вже перебуває у Давосі, провела перші зустрічі - джерело

15:28 17.01.2026
Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

16:30 16.01.2026
Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

14:25 16.01.2026
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

14:15 15.01.2026
Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

15:17 07.01.2026
Українська делегація в Парижі зустрілася з радниками з нацбезпеки "коаліції охочих"

Українська делегація в Парижі зустрілася з радниками з нацбезпеки "коаліції охочих"

18:09 30.12.2025
Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

ВАЖЛИВЕ

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

Втрати Росії за рік зросли з 14 тис. до 35 тис. на місяць за мобілізації 43 тис. - Зеленський

Зеленський: Зараз немає розмов про далекобійну зброю для України

ОСТАННЄ

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

Прем’єр-міністр Ірландії говорить про важливість запобігти ескалації у відносинах США та Європи

ПРООН підготувала 40 фахівців із гуманітарного розмінування, вони працюватимуть на Харківщині

Ресторан "Мусафір" працюватиме у нічному режимі

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

В СБУ повідомили про ураження нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

Понад чверть мільйона захисників отримали статус УБД у 2025 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА