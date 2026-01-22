У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Від української сторони на зустрічах в ОАЕ у п’ятницю та суботу приймуть участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Буде Умєров, Буданов, Кислиця, Арахамія, і я попросив, щоби Гнатов вилетів із Києва, обов’язково військові мають бути присутні", – сказав Зеленський під час спілкування з медіа у Давосі.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю та суботу команди України, Росії та США проведуть зустріч у Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Американська команда поїде сьогодні в Москву, вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом, і зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я думаю, що це буде завтра, і післязавтра. Це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах", – сказав Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.