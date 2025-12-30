Інтерфакс-Україна
Події
18:09 30.12.2025

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Заяви Об'єднаних Арабських Еміратів та Індії, в яких вони засудили атаку по резиденції Путіна, якої не було, викликають неприємні відчуття, оскільки ці країни не засудили удари росіян по українських дітях і вбивства людей, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Знаєте, якщо чесно, викликає нерозуміння і неприємні відчуття, що деякі представники, як Індія, Емірати, ще кілька держав, засудили їх удари. Засудили, вибачте, начебто наші удари дронів по резиденції Путіна, яких не було. А де їх засудження, до речі, що весь цей час б'ють по наших дітям, вбивають людей? Щось не чую я ні Індію, якщо чесно, зараз, ні Емірати", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви урядів Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії та Пакистану, в яких вони висловили занепокоєння щодо "атаки, якої ніколи не було", зазначивши, що за минулу добу Росія не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна".

"Минув майже день, а Росія досі не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна". І не надасть. Бо таких доказів немає. Ніякої атаки не було. Ми були розчаровані й стурбовані заявами Еміратів, Індії та Пакистану, в яких вони висловили занепокоєння щодо атаки, якої ніколи не було. Це ще більш дивно, враховуючи, що всі три держави не випустили жодних офіційних заяв, коли 7 вересня 2025 року справжня російська ракета влучила в справжню будівлю українського уряду", - написав Сибіга у соцмережі Х у вівторок.

Теги: #оае #зеленський #індія

