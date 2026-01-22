Інтерфакс-Україна
19:18 22.01.2026

ПРООН підготувала 40 фахівців із гуманітарного розмінування, вони працюватимуть на Харківщині

Програма розвитку ООН (ПРООН) підготувала 40 фахівців із гуманітарного розмінування — ветеранів і жінок із родин військовослужбовців — які розпочинають роботу на Харківщині, ініціатива поєднала фахову підготовку і офіційне працевлаштування, повідомила пресслужба організації.

"Сорок фахівців — ветеранів, зокрема ветеранів з інвалідністю, а також жінок із родин учасників бойових дій — розпочинають роботу у сфері гуманітарного розмінування на Харківщині після завершення безоплатного навчального курсу з нетехнічного обстеження (НТО) та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів", йдеться у повідомленні на сайті ПРООН у четвер.

Повідомляється, що навчальну програму реалізує ПРООН в Україні за підтримки урядів Нідерландів та Люксембургу, у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерством у справах ветеранів України та Центром координації протимінної діяльності. Операційну реалізацію проєкту забезпечує державне підприємство "Укроборонсервіс".

Навчання тривало три тижні й поєднало теоретичну підготовку, практичні польові заняття, тренінги з процедур безпеки та роботу з цифровими інструментами. У межах проєкту після завершення підготовки всі учасники і учасниці отримали офіційне працевлаштування у державному підприємстві "Укроборонсервіс" строком на 12 місяців.

"Нам треба багато фахівців на багато років і ветеранська спільнота на моє особисте переконання є дуже класним підсиленням напрямку протимінної діяльності. Це важлива робота, яка дозволяє нам робити землю в громадах безпечною і повертати її до продуктивного використання", - сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний, якого цитує пресслужба:

Випускники програми сформували 10 команд, які протягом року працюватимуть у громадах Харківської області, допомагаючи знижувати ризики для цивільного населення.

Зазначається, що Харківщина є пілотним регіоном проєкту через один із найвищих рівнів забруднення вибухонебезпечними предметами в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення від них в області постраждали 430 осіб, що складає понад 30% від загальної кількості по всій Україні.

Участь у проєкті стала для ветеранів можливістю не лише отримати нову професію, а й повернутися до активного цивільного життя та долучитися до справи, що має безпосередній вплив на безпеку людей.

"Підтримка ветеранів є одним із пріоритетів ПРООН в Україні, і для нас важливо, щоб вона означала не лише допомогу, а створення реальних можливостей. Ця програма поєднує працевлаштування для ветеранів із роботою, яка має критичне значення для країни — гуманітарним розмінуванням і підвищенням безпеки громад", - наголосив постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма.

 

Теги: #розмінування #проон

