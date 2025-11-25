Інтерфакс-Україна
Події
17:36 25.11.2025

Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

Фото: https://mod.gov.ua

Україна має намір до кінця 2025 року підготувати та забезпечити сучасним обладнанням вісім батальйонів з розмінування, що дозволить більш ніж 450 групам виконувати завдання з розмінування в украй складних бойових умовах, повідомила пресслужба Міністерства оборони за результатами зустрічі робочої групи держав-учасниць коаліції спроможностей з розмінування.

Міноборони уточнило, що до цієї міжнародної платформи, яка координує підтримку України в бойовому та гуманітарному розмінуванні входять 14 країн і 4 міжнародних організацій. У зустрічі брали участь 43 делегати. Вони отримали можливість побачити результати діяльності коаліції безпосередньо у місцях реалізації програм розмінування, підготовки персоналу та матеріально-технічного забезпечення.

Під час зустрічі українська сторона проінформувала, що наразі майже 3 990 осіб пройшли підготовку за підтримки місії ЄС з військової допомоги Україні, Tetra Tech (США), Mriya Aid (Канада) та Іспанії.

Україні було надано обладнання на суму понад EUR408 млн країнами та партнерами: Німеччиною, Литвою, Данією, Словаччиною, Фінляндією, Ісландією, компанією Tetra Tech (США), Управлінням ООН з обслуговування проєктів (фінансування Нідерландів) та компанією Mriya Aid (Канада). Обладнання на суму більш ніж EUR111 млн було закуплено за внесками Литви, Швеції, Німеччини, Ісландії, Ірландії та Данії.

Крім того, партнерам представлено два плани імплементації розвитку спроможностей з розмінування на 2026 рік для Державної спеціальної служби транспорту та Сил підтримки Збройних Сил України.

Учасники зустрічі також обговорили постачання та закупівлю обладнання на 2025–2026 роки й ознайомилися з можливостями підрозділів з розмінування Міністерства оборони та Збройних Сил України.

