Інтерфакс-Україна
Події
17:41 30.12.2025

Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

1 хв читати
Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

"Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних силах України", - повідомляється на сайті Міністерства оборони України у вівторок.

Зазначається, що зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин.

Теги: #кабмін #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 30.12.2025
Кабмін затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця" на чолі з Перцовським

Кабмін затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця" на чолі з Перцовським

16:57 30.12.2025
Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

12:25 30.12.2025
Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

Міноборони почало тестувати систему цифровізованого управління продовольчим забезпеченням

21:08 29.12.2025
Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

18:55 29.12.2025
АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

17:59 29.12.2025
Обладміністрації мають терміново затвердити переліки об’єктів з пріоритетним енергопостачанням та погодити їх з Держенергонаглядом

Обладміністрації мають терміново затвердити переліки об’єктів з пріоритетним енергопостачанням та погодити їх з Держенергонаглядом

17:41 29.12.2025
Уряд Італії схвалив допомогу Україні

Уряд Італії схвалив допомогу Україні

17:25 29.12.2025
Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

17:07 27.12.2025
Кабмін зняв заборону на добровільні маркетингові послуги аптекам

Кабмін зняв заборону на добровільні маркетингові послуги аптекам

12:14 27.12.2025
Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

Зеленський анонсував ще одну зустріч радників з нацбезпеки 7 січня, після зустрічі лідерів

Зеленський: зустріч радників з нацбезпеки Коаліції охочих планується 3 січня в Україні, лідери можуть зустрітися 6 січня у Франції

ОСТАННЄ

Мінкультури надало дозволи на пошукові роботи у Тернопільській та Волинській областях

ВАКС затвердив угоду про визнання вини з керівником компанії у справі про збитки "Центренерго" - САП

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

Зеленський анонсував ще одну зустріч радників з нацбезпеки 7 січня, після зустрічі лідерів

Окупанти знову атакували припортову структуру Одещини, спалахнув резервуар з олією, пожежу вже ліквідували – ОВА

Головний омбудсман Туреччини підтвердив передачу РФ списків зниклих безвісти, а також тяжкопоранених військовополонених - Лубінець

Міжвідомча робоча група затвердила проєкт Нацпрограми адаптації законодавства України до права ЄС

Майже 2,5 тис. родин отримали послугу "Муніципальна няня" у 2025р - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА