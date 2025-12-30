Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

"Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних силах України", - повідомляється на сайті Міністерства оборони України у вівторок.

Зазначається, що зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин.