Інтерфакс-Україна
Телеком
21:41 19.01.2026

Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

2 хв читати
Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров підписав наказ про призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних сил ЗСУ та повідомив про зміну підходу до захисту українського неба, анонсував нові кадрові рішення.

"Павло Єлізаров (Лазар) - новий заступник командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Міністр наголосив, що у 2025 році РФ запустила по Україні до 100 тисяч шахедів та інших типів БпЛА - "пошкоджено десятки обʼєктів критичної інфраструктури, сотні влучань у житлові будинки та жертви".

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати - швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням Президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - заявив Федоров.

За його словами, під керівництвом Єлізарова, підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів.

"Кожен п’ятий знищений російський танк - результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу "Армії дронів. Бонус", лише в грудні - 364 гармати та 12 РСЗВ. Тепер завдання - масштабувати цей досвід. Побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни. Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи, щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні", - написав міністр.

Як зазначив Федоров, "антидроновий купол - це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни".

"Вітаю Лазаря з призначенням. Ми продовжимо посилювати команду тими, хто довів результат на війні, масштабувати сильних і допомагати зростати новим лідерам. Нові кадрові призначення будуть незабаром. Дякую президенту за підтримку!", - резюмував міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

 

Теги: #міноборони #купол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 19.01.2026
Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

16:24 14.01.2026
Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

14:05 14.01.2026
Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

12:54 14.01.2026
Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

18:59 13.01.2026
Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

15:34 13.01.2026
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

Зеленський вніс до Ради подання про призначення Федорова міністром оборони

14:31 13.01.2026
Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

12:20 13.01.2026
Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

Україна на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО закликала до посилення ППО країни

19:28 09.01.2026
Атака РФ із запуском "Орєшніка" - чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи – міністр оборони Британії

Атака РФ із запуском "Орєшніка" - чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи – міністр оборони Британії

12:25 09.01.2026
Міноборони оголосило початок публічних консультацій щодо змін в оборонну політику України

Міноборони оголосило початок публічних консультацій щодо змін в оборонну політику України

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple

Кількість користувачів Starlink Direct to Cell в Україні перевищила 3 млн, найбільша активність - у 5 містах

Ajax Systems у 2025р. збільшила кількість співробітників на 19% та користувачів на 29%

Кабмін призначив Борнякова в.о. міністра цифрової трансформації

"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

НКЕК обмежила в Україні інтернет-доступ до платформи прогнозів Polymarket

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА