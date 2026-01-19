Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров підписав наказ про призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних сил ЗСУ та повідомив про зміну підходу до захисту українського неба, анонсував нові кадрові рішення.

"Павло Єлізаров (Лазар) - новий заступник командувача Повітряних сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Міністр наголосив, що у 2025 році РФ запустила по Україні до 100 тисяч шахедів та інших типів БпЛА - "пошкоджено десятки обʼєктів критичної інфраструктури, сотні влучань у житлові будинки та жертви".

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати - швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням Президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - заявив Федоров.

За його словами, під керівництвом Єлізарова, підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів.

"Кожен п’ятий знищений російський танк - результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу "Армії дронів. Бонус", лише в грудні - 364 гармати та 12 РСЗВ. Тепер завдання - масштабувати цей досвід. Побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни. Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи, щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні", - написав міністр.

Як зазначив Федоров, "антидроновий купол - це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни".

"Вітаю Лазаря з призначенням. Ми продовжимо посилювати команду тими, хто довів результат на війні, масштабувати сильних і допомагати зростати новим лідерам. Нові кадрові призначення будуть незабаром. Дякую президенту за підтримку!", - резюмував міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.