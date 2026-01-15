Ajax Systems у 2025р. збільшила кількість співробітників на 19% та користувачів на 29%

Кількість співробітників, які приєднались до компанії Ajax Systems у 2025 році, збільшилась на 19% – до 5 тис. працівників, а кінцевих користувачів – на 29%, до 4,5 млн, йдеться у річному звіті компанії.

Зазначається, що протягом року компанія відкрила новий завод у Вʼєтнамі площею 8,3 тис. кв. м, який став четвертим для компанії.

Передбачається, що на ньому випускатимуть усі лінійки пристроїв Ajax і за перший рік буде створено більше 1 тис. робочих місць.

Серед інших результатів минулого року виділено розширення портфоліо на ще більш ніж 100 нових пристроїв, або на 55% – до 280, розробка у рамках розвитку власного софту чотирьох нових застосунків й додавання 63 функцій, а також отримання 61 нового патенту та доведення їх загальної кількості до 330.

Згідно зі звітом, кількість професійних користувачів за 2025 рік зросла на 65% – до 330 тис.

В той же час фінансові показники роботи у звіті відсутні.

Ajax Systems уточнила, що на початку 2022 року застосунок "Повітряна тривога" було завантажено більше ніж 46 млн разів, а на сьогоднішній момент програма є основним джерелом інформації про повітряні загрози для понад 6,6 млн людей.

"Застосунок регулярно оновлюється й адаптується до потреб воєнного часу. Серед нових функцій — звукові та пуш-сповіщення, що нагадують про хвилину мовчання о 9:00 ранку", – додали у річному звіті.

Згідно з ним компанія у 2026 році визначила завданням докорінну трансформацію відеоспостереження та модернізацію пожежної безпеки.

Міжнародна компанія Ajax Systems спеціалізується на виробництві систем безпеки, зокрема відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.