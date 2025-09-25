Інтерфакс-Україна
18:36 25.09.2025

Ajax Systems відкрила в КПІ лабораторію конструювання та робототехніки

Компанія Ajax System у співпраці з Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ) відкрила лабораторію для конструювання та робототехніки, що є вже п’ятою в межах освітньої ініціативи Ajax Next та другою з них -- в КПІ, а з листопада студенти зможуть долучитися до першої програми за напрямом Mechanical Engineering.

Як повідомив засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський, нова лабораторія розрахована на 20 робочих місць, вона має зону проєктування з комп’ютерною технікою для аудиторної роботи і майстерню для розробок макетів.

За його словами, у лабораторії працюватиме окрема команда з викладачів, інженерів та адміністраторів, а з ними на звʼязку будуть фахівці Ajax Systems.

Під час відкриття перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Безуглий повідомив, що за останній рік в університеті з’явилося 10 нових лабораторій, у процесі ще близько п’яти.

Як повідомили журналістам під час відкриття лабораторії, у межах ініціативи Ajax Next проведено 10 інтернатур, через неї пройшли 1,8 тис. студентів, а 44 з них приєдналися до команди Ajax Systems.

У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” Безуглий зазначив, що попит на інженерні спеціальності дещо зростає, зокрема, й серед дівчат.

“Інженерні спеціальності по абсолютній кількості трошечки зростають, і дівчата цікавляться цими спеціальностями частіше. Якщо подивитися співвідношення, то воно коливається то в одну, то в іншу сторону в межах 45-55%. Все залежить від окремих спеціальностей”, - сказав перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Безуглий додав, що істотного відтоку студентів-чоловіків після дозволу на виїзд за кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років університет не відчуває.

“Ті декілька десятків дітей, які, ось ми знаємо, за декілька тижнів виїхали, вже повернулися в Україну, і продовжують навчання”, - наголосив проректор.

Міжнародна компанія Ajax Systems спеціалізується на виробництві систем безпеки, зокрема відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

Теги: #кпі #ajax_systems #лабораторія

