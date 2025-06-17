Під час атаки РФ пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського

Під час комбінованої повітряної атаки армії РФ в ніч на вівторок пошкоджень зазнали будівлі і споруди Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

"Під час атаки пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема, у історичній будівлі навчального корпусу №4, закладини фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету", - йдеться у повідомленні на сторінці КПІ у Facebook.