Інтерфакс-Україна
Події
13:07 17.06.2025

Під час атаки РФ пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського

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Під час комбінованої повітряної атаки армії РФ в ніч на вівторок пошкоджень зазнали будівлі і споруди Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

"Під час атаки пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема, у історичній будівлі навчального корпусу №4, закладини фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету", - йдеться у повідомленні на сторінці КПІ у Facebook.

Теги: #пошкодження #атака_рф #кпі

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