ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва вкотре постраждав від російського обстрілу в ніч на пʼятницю.

Вночі мер столиці Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляли, що у Дніпровському районі, внаслідок атаки ворожих БпЛА було зафіксовано пошкодженя будинків на декількох локаціях.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця подій, в одному з випадків мова йде про ЖК "Комфорт Таун".

Влучання припало на дах пʼятиповерхової частину будинку і сусідній фасад 13-ти поверхового, постраждало декілька поверхів. Крім того, є пошкодження фасаду і вибите скло у сусідніх будинках.

Станом на 8:15 пʼятниці пожежа, яка спричинилася в наслідок вірогідного падіння уламків, була ліквідована. За візуальними ознаками, декілька квартир повністю вигоріли.

Це уже щонайменше третій випадок, коли через російські обстріли будинки даного ЖК зазнають пошкоджень. Вперше уламки ворожого безпілотника впали на дах одного з будинків у травні 2023 року. Також відбулося влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу в ніч на 29 листопада 2025 року. Тоді ж незначних пошкоджень зазнала також Академія сучасної освіти А+ на території ЖК.

Як повідомлялося, у ніч на 9 січня столиця України зазнала масштабної повітряної атаки в результаті якої загинули 4 людини, а поранення отримали щонайменше 24 громадяни, серед яких 5 працівників ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події.