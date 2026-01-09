Внаслідок атаки рф пошкоджено депо, адмінбудівлю та тепловоз

Фото: Нацполіція

Внаслідок нічної російської атаки у ніч на п’ятницю було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, зокрема депо, адміністративну будівлю та тепловоз, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Ударів зазнали Київ, Київська область та Львівщина. Основними цілями стали житлова забудова, критична і транспортна інфраструктура. Пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи", – написав Кулеба у Телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, внаслідок обстрілів у Києві загинули, щонайменше, чотири людини, ще 24 – постраждали.

"Серед загиблих – медик, який прибув на місце для надання допомоги і загинув під час повторного удару", – повідомив Кулеба.

Окрім того, є перебої з тепло- та водопостачанням, проте аварійні бригади працюють у посиленому режимі, додав віцепрем’єр.

Кулеба уточнив, що у житлових районах Київської області внаслідок ударів безпілотників постраждали п’ятеро людей.

"З-під завалів врятовано сімʼю з пʼятирічною дитиною", – повідомив віцепрем’єр.

Раніше зазначалось, сили оборони України знешкодили 244 повітряних цілей із 278, задіяних противником у ніч проти п’ятниці, втім зафіксовані влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.