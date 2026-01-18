Інтерфакс-Україна
17:10 18.01.2026

Новий голова НКЦПФР декларує місію створити кожному українцю умови стати капіталістом

Новий голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк, який був маловідомий ринку до його несподіваного призначення на цю посаду напередодні Нового року, заявляє, що вже включився в роботу з командою, діалог з учасниками ринку та постійну комунікація з професійною спільнотою.

"Моя особиста позиція проста: кожен українець має стати капіталістом — інвестувати, примножувати власні кошти та бути співвласником економіки країни. І я бачу свою місію в тому, щоб забезпечити для цього всі умови", – написав він у відкритому офіційному Телеграм-каналі.

Семенюк наголосив, що в Комісії чесно визнають проблеми: ринок роками живе з браком інструментів, низькою ліквідністю, складним доступом до капіталу та дефіцитом довіри й зрозумілих правил.

"Тому фокус очевидний: чіткі й прогнозовані правила → розвиток → зростання. Через оновлення законодавства, відкриття доступу до капіталу, запуск нових інструментів інвестування тощо", – зазначив новий голова НКЦПФР та закликав до діалогу, щоб дати фондовому ринку новий імпульс.

В свою чергу НКЦПФР у своєму офіційному Телеграм-каналі закликала підписатися на офіційні сторінки Семенюка в соцмережах Телеграм та Facebook.

"На цих платформах буде публікуватись актуальна інформація щодо діяльності Комісії, коментарі з важливих питань регулювання, а також позиція голови НКЦПФР з ключових аспектів функціонування фінансового ринку", – зазначив регулятор.

Як повідомлялося, Семенюк приступив до виконання обов’язків Голови Комісії з 6 січня, перше засідання регулятора з ним відбулося 9 січня.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та семи членів (до прийняття у лютому 2025 року нового закону – шести членів), які призначаються президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів. Наразі в Комісії три вакансії членів.

Засідання Комісії як колегіального органу вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п’яти осіб з її загального кількісного складу, таким чином звільнення будь-якого іншого члена НКЦПФР призведе до тимчасової втрати кворуму. Окрім того з 1 січня 2026 року набула чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена Комісії претенденти мають пройти комісію з відбору, що істотно збільшить час на це кадрове рішення.

