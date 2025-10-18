НКЦПФР в діалозі з урядом та Мінекономіки щодо "народних" ІРО

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) наразі обговорює ідею первинних публічних пропозицій акцій (IPO) держкомпаній – "народних" IPO – з Кабінетом міністрів України, а також Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, повідомив очільник комісії Руслан Магомедов.

"Це (державні IPO - ІФ-У) обговорюється на рівні Кабінету міністрів, Мінекономіки активно цим займається. Головне – визначити механізми, як це зробити", – сказав Магомедов агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Київського міжнародного економічного форуму 2025, який пройшов 16-17 жовтня.

На його думку, таке обговорення необхідно, бо цей шлях "не приватизація в чистому вигляді".

Магомедов не зміг оцінити орієнтовні терміни реалізації ініціативи, адже крім розробки механізму потрібно внести зміни у деякі закони.

"В тому числі закон про приватизацію і багато інших. Зараз триває робота над законопроєктом, який вносить відповідні зміни до відповідних законів", - зазначив очільник НКЦПФР.

Він наголосив, що реалізація "народних" IPO є також критично важливою для реалізації проєкту покращення інфраструктури ринку капіталу, який стартував разом з Європейським банком розвитку.

"У нас є багато інфраструктурних прикладів. Наприклад, (біржа) ПФТС, яка була створена за допомогою USAID. І вона досі існує, але вона жевріє через те, що немає інструментів, (немає) чим торгувати", – заявив Магомедов.

На його думку, проєкт покращення інфраструктури ринку наразі немає необхідних розрахунків життєздатності такої інфраструктури.

"Ніхто не бачив, як вона буде фінансуватися, за які (гроші) і чому. Тому що будь-яка інфраструктура споживає ресурси на підтримку своєї роботи. Це і зарплатні, і дуже дорогий софт, і все таке інше. Якими джерелами будуть покриватися ці витрати, ще й приносити прибутки? Ми якраз таки хочемо, щоб було чим торгувати. Наш проєкт "народного" IPO, називаємо його так, якраз і покликаний, що якщо буде чим торгувати, то тоді ця інфраструктура зможе працювати. А без цього немає значення, хто її створює", – підсумував голова НКЦПФР.