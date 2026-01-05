Президент звільнив Бойка та Шляхова з посад членів НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський після зміни в останній день минулого року голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова на Олексія Семенюка звільнив ще двох членів Комісії – Юрія Бойка та Ярослава Шляхова.

Відповідні укази голови держави №11 та №12 від 5 січня оприлюднені на його сайті.

В документах відсутня причина звільнення, але раніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло про подання цими членами НКЦПФР заяв про звільнення.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та семи членів (до прийняття у лютому 2025 року нового закону – шести членів), які призначаються президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів.

Начальника відділу цінних паперів ТАСкомбанку Шляхова та ексголову Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та члена наглядової ради біржі "ПФТС" Бойка було призначено членами Комісії указами президента від 1 квітня 2021 року разом із директором департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку Іракілєм Барамією та ексголовою Розрахункового центру Юрієм Шаповалом.

Агентство "Інтерфакс-Україна" у жовтні 2025 року також повідомляло про заяву на звільнення від члена НКЦПФР Іраклія Барамії, а також зазначало, що її голова направив подання на звільнення ще одного члена комісії – Максима Лібанова, у якого закінчився термін повноважень завершився ще у лютому 2024 року.

Засідання Комісії як колегіального органу вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п’яти осіб з її загального кількісного складу, таким чином звільнення будь-якого іншого члена НКЦПФР призведе до тимчасової втрати кворуму. Окрім того з 1 січня 2026 року набуває чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена Комісії претенденти мають пройти комісію з відбору, що може збільшити час на це кадрове рішення.

KPMG під час оцінювання голови та НКЦПФР, яке було проведено в рамках програми співробітництва з МВФ та результати якого оприлюднили на початку жовтня, висловило думку, що заміна голови та всіх членів комісії одночасно створює проблеми зі спадкоємністю, інституційними знаннями та пам’яттю організації.

"З метою забезпечення безперервності процесу прийняття рішень та послідовності курсу ми рекомендуємо впровадити ротаційне призначення членів комісії. Без впровадження ротаційних призначень зміни можуть призвести до втрати стратегічного бачення та спричинити повільну адаптацію", – вважає консультант.

У звіті зазначається, що послідовні призначення дадуть змогу досвідченим членам комісії направляти нових членів, поліпшуючи стабільність організації та поточний прогрес.