Інтерфакс-Україна
Економіка
13:57 07.01.2026

Підприємці, що займаються охоронною діяльністю, з 2026р. не зможуть перебувати на спрощеній системі оподаткування - ДПС

1 хв читати

Суб’єкти господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, не зможуть залишатися платниками єдиного податку (ЄП) у 2026 році, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

Згідно з публікацією на її сайті, відповідні зміни передбачені законом (№4698-ІХ) щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (законопроєкт №14097), який набрав чинності 26 грудня 2025 року.

У ДПС додали, що для подальшого здійснення підприємницької діяльності такі суб’єкти господарювання можуть добровільно відмовитися від спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2026 року. Для цього до 20 січня 2026 року необхідно подати заяву до контролюючого органу. Ця дата є рекомендованим граничним строком.

Теги: #спрощенка #дпс

