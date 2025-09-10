Інтерфакс-Україна
Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

Затверджене Державною податковою службою України (ДПС) серпневе оновлення переліку платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства (Клуб білого бізнесу) налічуватиме 7149 суб’єктів господарювання, що на 26% або 2524 платників менше, ніж у попередній версії переліку.

Згідно з оприлюдненою ДПС інформацією, з них 3634, або більше 50% перебувають у переліку ще з листопада 2024 року.

Зазначається, що перелік буде оприлюднений 18 вересня на вебпорталі ДПС у розділі "Платники з переліку".

Він складатиметься з 6619 юросіб, серед яких 3879 – юридичні особи на загальній системі оподаткування, 243 – резиденти "Дія.Сіті", 1607 – юридичних осіб-платників єдиного податку ІІІ групи та 890 – юридичних осіб-платників єдиного податку IV групи.

До оновленого переліку також увійшли 530 ФОП, у тому числі: 58 – на загальній системі оподаткування та 472 – платники єдиного податку ІІІ групи.

В ДПС підкреслили, що попри зменшення кількості включених до переліку платників, частка сплачених ними податків до зведеного бюджету у січні-серпні 2025 року збільшилась на 2,78%, що становить 13,26% від загального обсягу податкових платежів (або 185,22 млрд грн).

До реалізації проэкту залучено понад 600 комплаєнс-менеджерів.

Як повідомлялося, 18 червня Рада схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, у разі відповідності яким підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - "Клубу білого бізнесу". Проте, підприємці не погоджувались з критеріями: компанії-члени ЄБА та бізнес на регіональних зустрічах з ДПС закликали їх змінити.

Станом на 1 червня 2025 року включає вже 9,67 тис. юридичних та фізичних осіб-підприємців, що на 18%, або на 1474, найменувань більше, ніж у попередній версії переліку (1 квітня 2025 року).

Як повідомив Данило Гетманцев, 4 липня законопроєкт щодо вдосконалення критеріїв "Клубу білого бізнесу" було подано на реєстрацію. Проте, як вважає фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба, хоча документ може збільшити кількість учасників Клубу, він не покращить ситуацію для бізнесу загалом.

