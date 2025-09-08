ДПС відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах України

Державна податкова служба України (ДПС) відкрила 20 офісів податкових консультантів по всій країні для комунікації з платниками податків.

"Офіс податкових консультантів - це ідея для швидкого опрацювання запиту платника та надання цієї інформації. Ми створюємо систему безоплатних податкових консультацій, які допомагатимуть вирішувати справжні кейси. Це усні консультації, планування податкових зобов'язань, застосування законодавства, підготовка до перевірок без стресу", - сказала в.о. голови ДПС Леся Карнаух на заході з нагоди відкриття одночасно всіх офісів в Києві в понеділок.

Вона додала, що у кількох регіонах офіси не відкрилися через безпекові питання (Сумська, Херсонська, та Запорізька області), проте у Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Одесі, що знаходяться чи не найближче до кордону чи до лінії фронту, офіси працюватимуть.

Кожен офіс матиме щонайменше шість фахівців, які консультуватимуть за усіма напрямками роботи Держподатслужби, наприклад для юридичних осіб, ФОП, щодо електронних сервісів, податкових аудитів, вирішення спорів і РРО, з питань податкового боргу, зупинення реєстрації ПН/РК, тощо.

"Будь-яке питання, яке хвилює, можна прийти і поставити в офісі", - додала Карнаух.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Мінфін зацікавлений у тому, аби бізнес мав змогу вирішувати нагальні питання.

"Сподіваюся, що такі офіси дозволять створювати достатній рівень довіри і вирішувати ті питання, які постійно виникають у бізнесу по суті…", - наголосив він.

Своєю чергою міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев вважає, що відкриття офісів допоможе покращити комунікацію з платниками податків та вплине на обізнаність самих підприємців в деяких питаннях. Він зазначив, що Мінекономіки інтегрувалося з ДПС в системі "Пульс", кабінеті платника податків та продовжує напрацьовувати нові рішення щодо дерегуляції та спрощень для бізнесу.

"В цій співпраці нам важливо, щоб і підприємці могли звернутися і електронно, і наживо, і що ми це все теж моніторимо для того, щоб бізнесу було реально простіше працювати. Ті, хто платять податки, мають просто їх платити і мати мінімум взаємодії з бюрократією", - зауважив міністр.