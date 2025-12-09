Інтерфакс-Україна
21:33 09.12.2025

Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання призначення керівника Офісу президента України не є першорядним на тлі питань, пов'язаних з війною, та пожартував, що простіше ліквідувати сам Офіс, ніж призначити його керівника.

"Що стосується перезавантаження офісу, знов запитання щодо керівника офісу, багато таких запитань. Чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких запитань, стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок! Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, легше ліквідувати Офіс", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок.

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Пізніше президент повідомляв, що Зеленський розглядає на посаду глави Офісу президента міністра оборони Дениса Шмигаля або першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, однак є питання заміни їх на поточних посадах. Зеленський також додав, що перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця дуже допомагає в переговорному треку, однак президент не впевнений, що той готовий витрачати час щодо внутрішніх питань. Говорячи про кандидатуру начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, Зеленський зазначив, що розвідка – це важливий напрям.

Крім Шмигаля, Федорова, Кислиці та Буданова, джерела називали вірогідною кандидаткою на посаду голови ОП діючу прем'єрку Юлію Свириденко.

UKR.NET

