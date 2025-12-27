Інтерфакс-Україна
Зеленський анонсував наступну розмову з партнерами після переговорів з Трампом

Президент України Володимир Зеленський анонсував продовження розмови з європейськими партнерами, прем'єр-міністром Канади і генсеком НАТО після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, які мають відбутися у неділю у Флориді.

"Дякую друзям України Марку Карні, Емманюелю Макрону, Александру Стуббу, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Метте Фредеріксен, Дональду Туску, Діку Схоофу, Йонасу Гару Стере, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Джонатану Пауеллу за координацію та підтримку. Під час розмови обговорили, як ідемо дипломатичним треком зараз. Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з Президентом Трампом продовжимо розмову", - написав Зеленський у Телеграм.

"Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир. Дякую!", - наголосив Зеленський.

