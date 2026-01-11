Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетним напрямом у взаємодії з міжнародними партнерами залишається забезпечення українських військових ракетами для протиповітряної оборони та прискорення виконання невиконаних запитів.

За словами Зеленського, під час обговорення з Головкомом Сирським було розглянуто питання постачання від партнерів, що вже в дорозі, а також нагальні потреби. "Перший пріоритет – це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій ми будемо про це говорити. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це все — мають бути в наших захисників неба", — зазначив президент у вечірньому зверненні.

Він також повідомив, що сьогодні відбулася доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова щодо спілкування з американською стороною. "Ми плануємо графік зустрічей та подальших перемовин, і Україна в цьому максимально конструктивна та максимально швидка", — додав Зеленський.