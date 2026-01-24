Інтерфакс-Україна
10:50 24.01.2026

ППО знешкодила вночі один з найвищих відсотків дронів та ракет, випущених з РФ по Україні, але є влучання на 17 локаціях – ПС ЗСУ

Фото: НГУ

Сили української протиповітряної оборони (ППО) збили та подавили 372 з 375 ударних ворожих безпілотників та 15 з 21 ракети, випущеної російськими окупантами по Україні в ніч на суботу, проте зафіксовано влучання 18 БпЛА та двох ракет на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Як повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України, інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Повідомляється, що окупанти атакували Україну вночі двома протикорабельними ракетами 3М22 "Циркон", 12 крилатими ракетами Х-22/Х-32 (дев'ять з них збито), шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 (п'ять з них збито), однією керованою авіаракетою Х-59/69 (збито). З 375 дронів близько 250 – "шахеди".

Таким чином, ліквідовано 372 з 396 засобів повітряного нападу. Ефективність роботи ППО по цілям склала: проти БпЛА – 95,2%, проти ракет – 71,4%, загальна ефективність склала 94%, що є одним з найвищих показників з початку масштабного вторгнення РФ.

Попередня масована російська атака відбулася в ніч на 20 січня, тоді Сили оборони України знешкодили 342 повітряні цілі з 372. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

