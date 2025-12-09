Інтерфакс-Україна
Події
09:11 09.12.2025

Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

У ніч на 9 грудня (з 18.00 08 грудня) противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 70 із них – "шахеди".

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - також йдеться у дописі.

