Три пункти допомоги УЧХ працюють у Вишгороді

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Три пункти допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють у Вишгороді (Київська область), де після російських повітряних атак немає електропостачання.

"Майже три доби без електропостачання населені пункти Київщини. Так, у складних умовах Вишгород, що на півночі області, тримається завдяки підтримці волонтерів Українського Червоного Хреста… У місті працюють вже три пункти допомоги Українського Червоного Хреста, два з яких — цілодобово", - повідомив УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

У пунктах допомоги люди можуть зігрітися, випити гарячий чай або каву, зарядити мобільні телефони та інші пристрої. До пунктів приходять також відвідувачі з медичними потребами — зокрема з інгаляторами. За необхідності фахівці надають громадянам першу домедичну та психологічну допомогу.

Пункти допомоги УЧХ у Вишгороді працюватимуть стільки, скільки цього потребуватимуть люди.