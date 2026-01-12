Інтерфакс-Україна
Події
14:51 12.01.2026

УЧХ та ГО UMIND  проводять освітні вебінари для жінок

Український Червоний Хрест (УЧХ) і громадська організація UMIND проводять освітні вебінари для жінок.

"У грудні в межах програми "Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні" Український Червоний Хрест і ГО UMIND провели онлайн тренінги, які допомагають жінкам адаптуватися до змін, будувати кар’єру та розвивати власну справу", — повідомили у ГО UMIND.

Понад 1000 жінок брали участь у вебінарах у грудні. Освітній цикл з трьох вебінарів відкрила тема "Емоційна грамотність: як розпізнавати й проживати емоції", яку розкрила кризова психологиня Анастасія Горбачова. Спікерка пояснила, чому спроби ігнорувати або придушувати емоції на роботі призводять до вигорання та зниження ефективності.

Наступна зустріч була присвячена професійній самореалізації та репутації. Тренінг "Архітектура особистого бренду: цінності, позиціонування, унікальність" провела експертка зі стратегічних комунікацій Олена Левандовська. Вона запропонувала розглядати особистий бренд крізь метафору будівництва дому, де все починається з фундаменту.

Завершальним у грудневій серії став тренінг "Стратегічний розвиток особистості, або як досягати цілей" від бізнес-тренерки Юлії Царук. Він був присвячений перетворенню бажань і намірів на чітку та реалістичну стратегію дій. 

Зареєструватися на вебінари січня можна за посиланням: https://ee.urcs.org.ua/single/NyojI2GP 

Захід проводиться у межах програми "Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні", що реалізує Український Червоний Хрест у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки NACHBARN IN NOT та Austrian Development Agency, за організаційної й технічної підтримки громадської організації UMIND.

 

