УЧХ розгорнув мобільні теплопункти у Києві

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув мобільні теплопункти для підтримки жителів Києва.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками ДСНС України продовжують підтримувати жителів Києва в умовах пошкодження значної частини енергетичної інфраструктури, що призвело до відсутності електро- та теплопостачання у значної кількості домівок… Спільними зусиллями встановлено мобільні теплопункти, де кияни можуть зігрітися, підзарядити мобільні пристрої та отримати необхідну підтримку до відновлення стабільної роботи енергосистеми", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

За потреби у теплопунктах люди можуть звернутися й за першою психологічною допомогою.