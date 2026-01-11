Інтерфакс-Україна
Події
10:31 11.01.2026

УЧХ розгорнув мобільні теплопункти у Києві

1 хв читати
УЧХ розгорнув мобільні теплопункти у Києві
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув мобільні теплопункти для підтримки жителів Києва.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками ДСНС України продовжують підтримувати жителів Києва в умовах пошкодження значної частини енергетичної інфраструктури, що призвело до відсутності електро- та теплопостачання у значної кількості домівок… Спільними зусиллями встановлено мобільні теплопункти, де кияни можуть зігрітися, підзарядити мобільні пристрої та отримати необхідну підтримку до відновлення стабільної роботи енергосистеми", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

За потреби у теплопунктах люди можуть звернутися й за першою психологічною допомогою.

 

Теги: #обігрів #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 09.01.2026
УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

14:21 08.01.2026
УЧХ працював на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі

УЧХ працював на місці ліквідації наслідків російської атаки БпЛА у Запоріжжі

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

11:27 06.01.2026
Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

16:03 05.01.2026
УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

22:24 03.01.2026
УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

20:59 03.01.2026
Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

22:34 02.01.2026
УЧХ працює на місці удару російських ракет у Харкові

УЧХ працює на місці удару російських ракет у Харкові

11:28 02.01.2026
УЧХ допоміг жителям Запоріжжя після ударів російських БпЛА

УЧХ допоміг жителям Запоріжжя після ударів російських БпЛА

13:17 01.01.2026
УЧХ підтримав Вишгород під час блекауту

УЧХ підтримав Вишгород під час блекауту

ВАЖЛИВЕ

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ОСТАННЄ

РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

РФ намагалася штурмувати північ Покровська – десантники

У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Житомирщини, двоє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА