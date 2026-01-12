Інтерфакс-Україна
17:50 12.01.2026

Стартував прийом анкет у другу когорту програми REDpreneur Women

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Стартував прийом анкет на участь у другій когорті програми REDpreneur Women, повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у Facebook у понеділок.

До участі у програмі запрошуються громадянки України віком від 18 років, які проживають на підконтрольній уряду України території, мають інноваційну бізнес-ідею у сталому секторі економіки з соціальною та екологічною складовою, не мають чинного бізнесу або прагнуть відновити власну справу. Можливість пройти інтенсивну навчальну програму на базі Ukrainian Future Business Incubator отримають 25 учасниць. 17 фіналісток одержать подальшу підтримку для реалізації своїх бізнес-ідей та 7 000 євро, які допоможуть учасницям втілити бізнес-ідеї, спрямовані на підтримку місцевих громад, створення робочих місць і розвиток фінансово стійких бізнес-моделей, що здатні залучати інвестиції та підтримувати довгострокову стабільність.

Програма також передбачає мотиваційні сесії та можливості для нетворкінгу — знайомства з однодумцями й потенційними партнерами. Навчання проходить у режимі онлайн.

Кінцевий термін подання заявок — 12 лютого 2026 року до 23:59 за київським часом.

Подати анкету можна за посіланням: https://ufincubator.com/ua/programi-ta-diyalnist/10_redpreneur-ua

REDpreneur Women допомагає жінкам здобути знання, практичні навички, менторську підтримку та фінансування для запуску та відновлення власної справи. Програма робить акцент на ідеї з соціальним, екологічним або інноваційним впливом, а також на підтримці учасниць, які хочуть зробити внесок у відновлення України через підприємництво.

Програму реалізує Український Червоний Хрест у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська складова реалізується спільно з Ukrainian Future Business Incubator.

Теги: #women #redpreneurua #тчху

