УЧХ евакуював підопічних психоневрологічного інтернату на Чернігівщині

Фото: RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) евакуював підопічних психоневрологічного інтернату у Чернігівській області.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Чернігівській області спільно з партнерами евакуювали 36 підопічних Городнянського психоневрологічного інтернату до безпечнішого місця", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Для проведення евакуації було залучено транспорт мобільних медичних бригад Чернігівської обласної організації Українського Червоного Хреста.

Евакуйованих доставили до спеціалізованих закладів, де їм забезпечать комфортні та безпечні умови перебування, належний догляд і медичний супровід.

Рішення про евакуацію геріатричних пансіонатів і психоневрологічних інтернатів, розташованих у прикордонних громадах було ухвалено Чернігівською обласною воєнною адміністрацією у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації та зростанням інтенсивності обстрілів прикордонних районів російською армією.