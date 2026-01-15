Прокуратура проситиме суд про заставу для Тимошенко в 50 млн грн, засідання відбудеться завтра - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме Вищий антикорупційний суд про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн для глави парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, підозрюваної в спробі підкупу низки народних депутатів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в САП.

"Засідання по обранню запобіжного заходу відбудеться в п’ятницю. Прокуратура буде просити суд про заставу в 50 млн грн", - зазначили в антикорупційній прокуратурі в четвер.

Пресслужба ВАКС підтвердила проведення засідання в п’ятницю о 9:00.

"На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.