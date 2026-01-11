14:05 11.01.2026
УЧХ допомагав деблокувати авто зі снігових пасток на Житомирщині
Фото: Червоний Хрест України
Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали деблокувати автомобілі, які опинилися у снігових пастках на Житомирщині.
"Протягом останніх двох діб волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області допомагали деблокувати транспортні засоби із залученням спеціалізованого автомобіля високої прохідності", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.
Волонтери допомогли деблокувати 10 транспортних засобів, серед яких 5 вантажівок, 1 бус та 4 легкових автомобілі.