УЧХ допомагав деблокувати авто зі снігових пасток на Житомирщині

Фото: Червоний Хрест України

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали деблокувати автомобілі, які опинилися у снігових пастках на Житомирщині.

"Протягом останніх двох діб волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області допомагали деблокувати транспортні засоби із залученням спеціалізованого автомобіля високої прохідності", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери допомогли деблокувати 10 транспортних засобів, серед яких 5 вантажівок, 1 бус та 4 легкових автомобілі.